Inter, Asamoah sui social: "Entusiasta per la nuova stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Instagram, il neo acquisto dell’Inter Kwadwo Asamoah, ex Juventus, ha caricato i tifosi in vista della nuova stagione, che si aprirà domani contro il Sassuolo: “Ciao Inter, volevo solo dire a tutti i fan nerazzurri in giro per il mondo che sono molto felice di come sono stato accolto. Sono entusiasta in vista dell’apertura della nuova stagione e sono convinto che faremo bene sia in Serie A che in Champions League. Continuate a fare il tifo per noi, l’Inter ce la farà. Grazie a tutti!!!".