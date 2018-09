Inter, assalto a Herrera: può essere il grande colpo per il 2019

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Hector Herrera per l'Inter. Sarebbe un colpo a parametro zero dopo Ever Banega, Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij per il ds Piero Ausilio: il messicano, capitano dei Dragoes, è in scadenza nel giugno del 2019. Sul giocatore c'è anche il Tottenham, alla ricerca di un calciatore di questo spessore per la sua mediana. Controindicazione per l'Inter: non può anticipare il colpo a gennaio, essendo già pieni gli slot da extracomunitario dopo gli arrivi di Lautaro Martinez e Keita Balde Diao.