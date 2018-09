Inter, Ausilio a caccia di parametri zero: il grande obiettivo è Martial

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo De Vrij e Asamoah, l'Inter ci ha preso gusto: stando a Tuttosport Ausilio vorrebbe piazzare altri colpi a parametro zero e starebbe valutando l'inserimento in rosa di due grandi giocatori a livello internazionale come Hector Herrera, in scadenza col Porto, e Anthony Martial, che quasi certamente dividerà le proprie strade da quelle del Manchester United a fine anno.