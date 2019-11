© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport racconta oggi di blitz a Londra di Piero Ausilio, ds dell’Inter, giovedì sera sulle tribune di Wembley per seguire la sfida fra Inghilterra e Montenegro terminata 7-0 per i padroni di casa. L'obiettivo nerazzurro però giocava a diverse centinaia di chilometri di distanza, pur vivendo a Londra normalmente: si tratta di quell'Olivier Giroud, centravanti francese in scadenza di contratto col Chelsea, dove Lampard gli preferisce praticamente sempre Abraham. L'Inter lo ingaggerebbe con un contratto di 18 mesi, chiedendogli però uno sconto sull’ingaggio attualmente di 8 milioni (l’idea è spalmarlo). Le difficoltà sono però nelle richieste dei Blues, di almeno 7-8 milioni per il suo cartellino, nonostante i sei mesi di contratto rimanenti.