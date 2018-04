Inter, Ausilio: "Candreva? Sua situazione la valuteremo a fine stagione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Premium Sport, prima della gara contro il Cagliari, parla il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Queste le sue parole: "Pastorello è un amico, ha approfittato per prendere dei biglietti e parlare di Candreva e Nagatomo che sta facendo benissimo al Galatasaray. In sede solo 30', il tempo di un caffé. Rinnovo di Candreva? La sua situazione sarà verificata alla fine del campionato. Mancanza di gol? Non è una questione di uomini, nel derby, contro il Torino e contro l'Atalanta abbiamo tirato tantissimo in porta. Skriniar, Miranda, Gagliardini e altri hanno il gol nel sangue. Quelli che abbiamo sono giocatori a cui crediamo e possono migliorare. Se poi possiamo migliorarla in sede di mercato ben venga. Noi cercheremo di dare il massimo da qui alla fine per evitare che quella gara contro la Lazio sia decisivo. Giocatori della Primavera pronti? Beh, alcuni ce ne sono per essere aggregati, per essere decisivi, però, ancora non lo so. Bisogna valorizzarli facendoli giocare in campionati competitivi. Lasciarli in rosa e non vederli giocare è un peccato".