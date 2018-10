Inter, Ausilio: "Dobbiamo confermarci. Il PSV ha grande qualità davanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions contro il PSV. "Dobbiamo avere la consapevolezza che abbiamo una buona squadra, dobbiamo confermarci in queste partite. I ragazzi sono pronti, i risultati hanno dato qualcosa in più e ci faremo trovare pronti contro una squadra che ha grande qualità. Serve una grande Inter questa sera. Il PSV ha davanti i giocatori migliori, hanno giocatori come Lozano, De Jong e Pereiro che sono di livello internazionale".