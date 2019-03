© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il monitoraggio dell'Inter nei confronti di Federico Chiesa. Piero Ausilio, ds dei nerazzurri, ieri pomeriggio era a Bergamo per assistere alla prestazione del numero 25 della Fiorentina contro l'Atalanta. Per il figlio d'arte un'altra prestazione convincente, con l'Inter pronta a dare l'assalto al suo cartellino la prossima estate. Su Chiesa, però, ci sono anche gli interessamenti di Juventus, Napoli e Liverpool e l'Inter pare voler puntare anche su delle contropartite tecniche per convincere la società della famiglia Della Valle ad accettare la proposta nerazzurra rispetto alle altre. Secondo quanto riportato da FcInterNews, sono due i nomi che la Fiorentina apprezza in casa Inter. Il primo è Yann Karamoh, che la Viola aveva cercato di portare in Italia dal Caen due anni fa, proprio qualche settimana prima della firma con l'Inter. L'altro elemento che stuzzica i gigliati risponde al nome di Eddie Salcedo, punta classe 2001 che si sta mettendo in luce con la Primavera.