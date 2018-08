Inter, Ausilio pronto a fare un altro tentativo per Rafinha se salta Modric

Fonte: premiumsporthd.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter non ha abbandonato definitivamente le speranze di arrivare a Modric, ma continua a muoversi sul mercato e intanto ha perfezionato la trattativa col Monaco per Keita Baldé. Il senegalese arriverà in prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto a 30 e l’inserimento di alcuni bonus che potrebbero far lievitare la cifra incassata dal club monegasco. Il percorso inverso, Milano-Montecarlo, potrebbe compierlo Antonio Candreva. L’esterno nerazzurro ha capito che avrà poco spazio e sta valutando l’ipotesi di trasferirsi nel Principato.

Ausilio, però, non si ferma e ha riallacciato i rapporti col Barcellona per Rafinha. Se non dovesse decollare la trattativa per Modric, l’Inter farebbe comunque un altro tentativo per il centrocampista del Barcellona. L'esperienza del brasiliano in Italia è stata estremamente positiva, le prospettive in blaugrana non sono esaltanti per lui, ecco dunque che le due società potrebbero reimpostare l’affare esattamente come otto mesi fa: prestito con diritto di riscatto, cifra finale limata per consentire poi all'Inter di acquisire definitivamente il giocatore.