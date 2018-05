Inter, B. Valero: "Da inizio settimana il mister ci ha detto di non mollare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per commentare la vittoria contro l'Udinese, InterTV ha intervistato il centrocampista nerazzurro Borja Valero: "Nella mia carriera non ho segnato molto, oggi per casualità mi è capitato il pallone giusto la prima volta che sono entrato in area e sono riuscito a fare gol. Il mister ci ha detto dall'inizio della settimana che la partita di sabato scorso non doveva condizionarci. Oggi abbiamo fatto benissimo, siamo stati aggressivi, abbiamo creato occasione e Handanovic è stato bravo nei momenti giusti. Il mister ci ha fatto capire che dovevamo credere in noi stessi e provare a vincere le ultime tre. Europa? Peccato non dipenda solo da noi ma ci proveremo fino in fondo".