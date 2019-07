Inter, Barella: "Non fossi venuto qui sarei rimasto a Cagliari"

Lunga intervista a Nicolò Barella sulle pagine del Corriere dello Sport di questa mattina con il centrocampista che ha parlato molto bene del suo tecnico Antonio Conte che lo ha coccolato in ogni fase della trattativa facendolo sentire molto importante: "È vincente e maniacale nel suo lavoro. Adesso che all'Inter c'è lui per la Juventus non sarà tutto così facile".

Scelta oculata - Barella ha poi spiegato che non ha mai aperto la porta ad altri club, nonostante ci siano state altre offerte: "Se non fossi venuto qui sarei rimasto a Cagliari: non ho mai valutato altro".