Inter, Bereszynski alternativa a Cancelo: Emmers o Santon nell'affare

Come riportato da Il Secolo XIX, l'Inter è sulle tracce del terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski. Il polacco è la prima alternativa a Cancelo, il cui riscatto dal Valencia è considerato troppo oneroso per le casse del club. Bereszynski, invece, potrebbe arrivare a Milano con un'offerta da 12 milioni, con l'inserimento di una contropartita come il giovane Emmers o Santon.