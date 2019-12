© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sconfitta rimediata contro il Barcellona elimina l'Inter dalla Champions League. Una delusione cocente, soprattutto per chi ha giocato: Cristiano Biraghi ne ha parlato a InterTV : "Normale che ci sia tanto dispiacere. Noi abbiamo provato in tutti i modi a vincere: abbiamo dato tutto, non abbiamo nulla da recriminare. Abbiamo tempo stanotte per rammaricarci, ma da domani non dovremo più pensare a quello che è successo. Siamo professionisti, dobbiamo rialzarci subito per dare un segnale importante domenica prossima in campionato".

Domenica prossima la sfida contro la Fiorentina: come la preparerete?

"Firenze è un campo difficilissimo. Io ci ho giocato: quando arrivano le grandi squadre, l'ambiente si carica. Sono in un momento non felice, per cui domenica per loro sarà l'occasione per dare tutto e fare una grande partita. Noi dovremo dimostrare di aver superato questa delusione: siamo primi in classifica e dobbiamo rimanerci", riporta fcinternews.it.