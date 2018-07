Inter, blitz di Ausilio in Germania. Il sogno è Arturo Vidal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Il Corriere dello Sport nei giorni scorsi c'è stato un blitz di Piero Ausilio a Monaco di Baviera. Rumors parlano di una missione per chiedere informazioni su un giocatore del Bayern. Intriga Arturo Vidal, che sui social lancia messaggi: "Pronto per il futuro". L’Inter ha un posto da extracomunitario libero. Sarà per il Guerriero che ha un contratto in scadenza nel 2019 e vuole una nuova avventura? Il Bayern chiede 20 milioni trattabili, Ausilio ci prova.