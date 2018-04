Inter, Borja Valero: "Nel finale siamo andati in difficoltà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Borja Valero, centrocampista dell'Inter, è intervenuto al termine del match vinto contro il ChievoVerona (1-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo sofferto all’inizio, poi abbiamo dominato. Nel finale siamo andati in difficoltà.

Perché avete dei problemi caratteriali?

"A volte quando la squadra va in difficoltà ci blocchiamo, non diamo quello che dobbiamo dare. Su questo aspetto caliamo e soffriamo nelle partite dove non dobbiamo soffrire. So che alcune volte diminuisco il ritmo, devi capire i tuoi compagni. Io credo di essermi inserito molto bene. Uno a volte non riesce a fare sempre bene le cose, ma sono contento. Io so le loro qualità, provo ad aiutarli".