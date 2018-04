Inter, Borja Valero: "Pari amaro, non riusciamo a segnare"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter Borja Valero commenta ai microfoni di Inter TV il pareggio ottenuto con l'Atalanta: "Un pari un po' amaro - dice lo spagnolo -. Sapevamo che tipo di partita ci sarebbe toccata, all'inizio non riuscivamo a giocare e commettevamo tanti errori. Eppure abbiamo avuto occasioni da gol chiare. Poi sono calati e avremmo potuto fare di più".

Il modulo diverso: perché?

"Volevamo fare uno contro uno a tutto campo. Magari in questo modo potevamo fare giocate importanti. Abbiamo avuto occasioni, ma non abbiamo fatto gol".

Pericoli creati sempre cercando la verticalizzazione rapida.

"Il loro pressing era molto aggressivo ed era difficile giocare corto, per questo dovevamo giocare più palle lunghe per gli attaccanti. Nei primi 20 minuti abbiamo faticato, però piano piano abbiamo fatto di più"

Nessun gol da tre partite.

"Se non segni, ovviamente, non vinci. Ultimamente davanti la porta non riusciamo a segnare".

Ora il Cagliari e si torna in casa.

"Noi dobbiamo fare il nostro, ci importa meno quello che faranno gli altri. Dobbiamo tornare a vincere e quello di San Siro è un fattore importante".