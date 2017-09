Inter, Borja Valero: "Rosa duttile, questo può essere un vantaggio"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Inter Channel, il centrocampista spagnolo dell'Inter Borja Valero ha parlato della preparazione in vista della ripresa del campionato e del match contro la Spal: "Siamo arrivati a questa sosta nel modo migliore grazie alle due vittorie contro Fiorentina e Roma, ora stiamo lavorando serenamente e con grande intensità in attesa del rientro dei giocatori convocati dalle Nazionali e in vista della ripresa del campionato. Adesso ognuno deve fare il suo lavoro in Nazionale e qui, siamo pochi ma abbiamo lavorato sodo; poi quando torneranno i compagni dalle Nazionali ci prepareremo per il campionato".

Il tecnico nerazzurro può contare su giocatori in grado di occupare più posizioni in campo: "Abbiamo una rosa duttile, diversi calciatori sono in grado di ricoprire differenti ruoli: in partita tutto questo rappresenta senza dubbio un vantaggio per il mister, per qualsiasi cosa possa accadere durante la partita. Speriamo che le cose possano andare nel modo migliore". Il feeling col mondo nerazzurro, assicura l'ex viola, è già molto buono: "Sono stato accolto benissimo dai tifosi nerazzurri, da subito, e spero di ripagarli regalando loro molte soddisfazioni sul campo".