© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter si scalda in vista dell'inizio del campionato. Nel successo per 2-0 sul Gozzano protagonista anche Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, con un post su Instagram, sprona i compagni, con un occhio già alla prima sfida della Serie A 2019/20 contro il Lecce, in programma lunedì 26 agosto. "Si continua a lavorare per preparare al meglio l’esordio in campionato".