© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista dell’Inter Borja Valero ha parlato a Inter TV al termine del match pareggiato per 1-1 contro la Fiorentina: "Tornare al 'Franchi' è sempre speciale, anche perché questa può darsi che sia l'ultima partita che gioco qui. Per l'anno prossimo non ho un contratto, vedremo cosa accadrà. Ci dispiace per i due punti persi: avremmo potuto fare il secondo gol. E' da tre anni che veniamo rimontati a Firenze all'ultimo minuto: dobbiamo imparare. Contro il Genoa senza Brozovic e Lautaro? Sarà una partita tosta: loro vorranno vincere per forza, perché sono in una situazione difficile, ma noi vogliamo chiudere in bellezza l'anno. Anche se non sarà facile".