© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto confermato in casa Inter per quel che riguarda la formazione iniziale per la sfida contro il Borussia Dortmund. C'è Gagliardini a centrocampo al posto di Sensi, mentre in attacco spazio al tandem Lautaro-Lukaku. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Akanji, Weigl, Hummels, Schulz; Witsel, Delaney; Sancho, Hazard, Hakimi; Brandt.