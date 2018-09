Inter, Brozovic: "Dobbiamo vincere, abbiamo sbagliato le prime gare"

Fonte: fcinternews.it

Marcelo Brozovic, autore del gol vittoria a Genova contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Non mi interessa del mio gol, ma solo vincere con l'Inter. Io devo giocare al meglio le partite, essere ancora più concentrato. Molto meglio nel secondo tempo, vittoria meritata".

Come è stato il gol?

"Ho pensato solo a tirare forte".

Perché il biondo?

"Non so, l'ho scelto all'ultimo quando li ho tagliati".

Quanta grinta in più vi danno queste due vittorie all'ultimo?

"Vero, ci spronano in allenamento e così poi anche in partita".

Ora Fiorentina e Cagliari in casa.

"Adesso dobbiamo solo vincere perché abbiamo sbagliato le prime gare".