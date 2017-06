Inter, Brozovic verso la Russia. C'è anche lo Spartak oltre allo Zenit

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel punto di mercato della Gazzetta dello Sport sull'Inter si parla anche di Marcelo Brozovic, centrocampista in uscita dai nerazzurri. Su di lui c'è lo Zenit di Mancini, ma secondo la rosea anche lo Spartak Mosca di Carrera lo ha messo nel mirino. Per il suo cartellino, l'Inter non scende dalla valutazione di 18-20 milioni.