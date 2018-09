Inter, brusca frenata per il rinnovo di Skriniar: l'offerta è troppo bassa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è stata una brusca frenata nella trattativa avviata a fine campionato scorso tra l'Inter e Milan Skriniar. I nerazzurri hanno proposto un rinnovo da 2,5 milioni a stagione fino al 2023, contro i 3 milioni più bonus richiesti dall'agente del giocatore. Le proposte estive di top club esteri come il Manchester United hanno dato forza all'entourage del difensore, ma per l'Inter adesso non c'è fretta di discutere su queste basi. La trattativa non è saltata, ma è chiaro che ci sarà molto da lavorare per arrivare alla firma del prolungamento.