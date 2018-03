Inter, buone notizie da Valencia. Lim dà l'ok per il riscatto di Kondogbia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Superdeporte, il proprietario del Valencia Peter Lim avrebbe dato il via libera per il riscatto di Geoffrey Kondogbia per 25 milioni di euro. Il francese, attualmente di proprietà dell'Inter si è rilanciato al ritorno in Spagna. In questa stagione sono 4 le reti segnate in 24 partite.