Inter, c'è il sì di Aleix Vidal. Ma i nerazzurri chiedono ancora tempo

© foto di Federico De Luca

Sulla Gazzetta dello Sport vengono raccontati i dettagli della trattativa dell'Inter col Barcellona per Aleix Vidal. L'esterno ha già dato il proprio ok alla destinazione nerazzurra, mentre l'Inter ha chiesto tempo per sistemare le note vicende legate al bilancio e al rientro imposto dalla UEFA. Sullo sfondo la trattativa col Barça, club che vorrebbe la cessione a titolo definitivo mentre l'Inter preferirebbe il prestito con diritto di riscatto.