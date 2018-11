Inter, C'è anche il genoano Romero sul taccuino di Ausilio

Fonte: fcinternews.it

Fra i difensori che l’Inter seguirà nei prossimi mesi c’è anche il 20enne argentino Cristian Romero del Genoa. Questo quanto svelato oggi da Tuttosport: acquistato l’estate scorsa da Preziosi per 1,7 milioni dal Belgrano, il ragazzo - compagno di Lautaro Martinez nel 2017 nella nazionale argentina Under 20 - si sta mettendo in luce da quando è arrivato Juric in panchina. Il Genoa non ha raccolto grossi risultati, ma lui ha fatto vedere buone doti nell’anticipo e nella mercatura, disputando un ottimo match con la Juventus e segnando all'Udinese.