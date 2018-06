Inter, caccia alla terza punta: suggestioni Pandev e Quagliarella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Inter si è aperta la caccia alla terza punta da affiancare a Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Come riporta La Gazzetta dello Sport il primo nome è quello di Kevin Lasagna dell'Udinese: il contratto in scadenza nel 2020 abbassa un po’ la richiesta dei friulani che reputano l’attaccante un giocatore fondamentale. Poi c'è Diego Falcinelli, di proprietà del Sassuolo reduce da sei mesi non esaltanti in maglia viola: due anni fa affondò l'Inter di Stefano Pioli. Poi ci sono due suggestioni: la prima porta al ritorno di Goran Pandev, l'altra a Fabio Quagliarella, attaccante della Samp che non smette di segnare nemmeno a 35 anni.