Inter campione anche tra gli Under-15. In finale 5-0 alla Juventus

Fonte: inter.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allo stadio "Benelli" di Ravenna l'Inter Under-15 di Annoni cala il pokerissimo e si laurea Campione d'Italia per la nona volta dopo aver battuto 5-0 la Juventus di Bovo, grazie alle reti realizzate da Benedetti (doppietta), Gnonto, Zanotti e Ballabio. Per il Settore Giovanile nerazzurro è il 49° trofeo, il 29° dal 2000 e il 15° negli ultimi 5 anni. Per l'Under-15 è il quarto titolo negli ultimi 6 anni, solamente nel 2014 e nel 2017 (dove l'Inter è arrivata comunque in finale) non è arrivato il successo finale. Dopo il trionfo della Primavera di sabato, l'Inter ottiene il secondo sigillo in pochi giorni a livello giovanile.