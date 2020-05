Inter-Cancelo: il portoghese del City chiave per Lautaro al Barça in una maxi-scambio

Joao Cancelo all’Inter per liberare Lautaro Martinez in direzione Barcellona. È questo, scrive il Corriere dello Sport, il clamoroso giro di scambi che potrebbe rendere i nerazzurri protagonisti del prossimo mercato estivo. Non è un mistero che i blaugrana siano in pressing da tempo per il Toro argentino, voluto soprattutto da Messi e Setien.

Cancelo chiave per convincere Conte. Il terzino portoghese non ha ripetuto al Manchester City i fasti dei suoi anni italiani, ma il tecnico dell’Inter lo stima e per avere un rinforzo di questo livello sulla fascia sarebbe disponibile a privarsi anche di un fuoriclasse come Lautaro. E Guardiola? Detto che il feeling con Cancelo non sembra mai davvero sbocciato, il tecnico del City accoglierebbe Nelson Semedo, ovviamente dal Barcellona, per rimpiazzare l’ex Juve. Un giro di grandi giocatori che soddisferebbe tutti.