Inter, Cancelo non sarà riscattato: ci pensa il Manchester United

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Manchester United piomba su Joao Cancelo. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro per il terzino portoghese protagonista di un'ottima stagione con la maglia dell'Inter, che come confermato dallo stesso Spalletti non sarà riscattato dai nerazzurri.