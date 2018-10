Inter, Candreva pensa al Torino. Anche in ottica azzurra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro dell'esterno Antonio Candreva potrebbe essere in granata. Il calciatore dell'Inter infatti, come riporta Tuttosport, pensa all'ipotesi Torino a gennaio per rilanciarsi anche in ottica azzurra. Il club piemontese sa che Candreva sarebbe interessato ad approdare alla corte di Mazzarri, che potrebbe schierarlo sia da esterno nel tridente con Iago Falque e Belotti, sia come mezzala, e pensa a un'operazione in prestito che potrebbe piacere anche ai nerazzurri.