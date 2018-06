Inter, Candreva rinnova fino al 2021 ma il futuro resta in bilico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva allunga il contratto con l'Inter dal 2020 al 2021, con l'ufficialità che arriverà probabilmente al rientro delle vacanze da parte dell'esterno nerazzurro. Il giocatore così spalmerà i 2,2 milioni di euro di ingaggio attuale, su un ulteriore anno. Una mossa che punta soprattutto ad abbassare il monte ingaggi in chiave fair play finanziario, visto e considerato che nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta potrebbe comunque partire. Il Tottenham ci pensa e in ogni caso, uno tra lui e Karamoh dovrà lasciare il club entro l'estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.