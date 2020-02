vedi letture

Inter, Candreva verso la Lazio: "Tutti hanno visto quanto sia forte. Non vedo l'ora"

"Lo abbiamo visto tutti, la Lazio è una squadra forte, in salute da parecchi mesi. Io penso che stiano facendo veramente bene ormai da diversi anni". Parole di Antonio Candreva, esterno dell'Inter che a Sky Sport si sofferma tra le altre cose sulla prossima sfida contro i biancocelesti: "Sono molto affezionato alla Lazio perché mi ha dato tanto, ma ora ci incontreremo da avversari. Sono in una grande squadra come l’Inter e non vediamo l'ora di affrontarli"

E' questo il momento che potrà stabilire quali sono le ambizioni della squadra? "Io penso che il momento è sempre quello giusto, perché se noi non avessimo fatto delle prestazioni e dei risultati positivi nelle gare precedenti, non saremmo qui a parlare di una gara così importante. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, domenica c'è la Lazio, ci prepariamo ad affrontarla nel migliore dei modi e poi penseremo ad affrontare le altre".