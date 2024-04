Inter, Carlos Augusto: "Giocando in più ruoli ho più possibilità. Ora la festa, sarà bellissimo"

vedi letture

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Torino a San Siro, che ha dato il via alla festa per il ventesimo scudetto dei nerazzurri, con la squadra che partirà tra poco con due pullman scoperti per le vie della città: "Immaginavo che sarei arrivato in un gruppo vincente ma non pensavo di poter vincere lo scudetto nel derby e la Supercoppa. Sono felice".

Cambiano i ruoli ma non l'Inter?

"Siamo tutti pronti, indipendentemente dalla posizione in campo. Giocando in più ruoli ho la possibilità di scendere in campo più spesso".

Adesso inizierà la festa della squadra. Cosa si aspetta di vivere questo pomeriggio?

"Non ho idea di quello che mi aspetta, siamo pronti a festeggiare".

Una volta i brasiliani venivano avanzati,

"Dipende dalle caratteristiche, questa cosa è buona per me. Sono felice sia da difensore che da esterno, sono sempre pronto per aiutare la squadra".

Lei è il fotografo ufficiale della squadra?

"Ho fatto alcune foto dopo il derby. Ho la macchina fofografica nello zaino, dopo la utilizzerò in Duomo".

Si tatuerà la seconda stella?

"Non lo so, deciderò in vacanza".