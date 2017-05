Inter, cinque club su Ranocchia. In Italia ci sono Lazio e Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di ritorno dall’avventura in Premier League con l’Hull City, Andrea Ranocchia difficilmente avrà il tempo di disfare le valigie, e non solo per via della partenza per il periodo di vacanza di fine stagione. Il futuro del centrale difensivo è infatti probabilmente lontano dall’Inter e dall’Italia. Il periodo trascorso in Inghilterra dall’ex Genoa ha dato modo a diversi club di attenzionarlo per la prossima stagione. Come verificato da FcInterNews.it, Watford, Swansea e Newcastle sono infatti sulle tracce del centrale di Bastia Umbra. Ma anche entro i confini nazionali non manca il mercato per l’ex capitano nerazzurro. Da registrare l’interesse di Lazio e Sassuolo, che avrebbero individuato in lui il profilo di difesa ideale da cui ripartire se i titolari Stefan De Vrij e Francesco Acerbi dovessero partire, rispettivamente con destinazione Inter e Roma.