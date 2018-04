Inter, col Chievo si può solo vincere. Occhio al pericolo diffidati

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Il turno infrasettimanale ha regalato gioie e dolori all’Inter. Da un lato la vittoria convincente contro il Cagliari, dall’altro la rimonta della Lazio contro la Fiorentina che ha rispedito ancora una volta i nerazzurri al quinto posto in classifica. In questo finale di campionato tutto lascia pensare che saranno proprio Inter e Lazio a giocarsi il quarto posto, anche perché la Roma sembra avere qualcosa in più rispetto alle due rivali. Sicuramente in casa nerazzurra non mancano i rimpianti per i punti dilapidati nelle gare contro Milan, Torino e Atalanta, in cui sarebbe stato lecito raccogliere qualcosa in più (soprattutto nelle prime due) per le tante occasioni create. Da qui alla fine l’Inter può solo vincere e sperare in qualche passo falso da parte dei rivali, anche perché all’ultima giornata i nerazzurri saranno di scena proprio in casa della Lazio (ed è inevitabile farsi venire in mente qualche brutto ricordo).

Contro il Chievo la formazione nerazzurra dovrà stare attenta anche ai diffidati. Sono a rischio squalifica Perisic, D’Ambrosio, Candreva, Eder e Ranocchia. Un giallo farebbe saltare loro la super sfida contro la Juventus che si giocherà la settimana prossima.