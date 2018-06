Inter, Colidio promosso tra i big: prenderà il posto di Pinamonti

© foto di www.imagephotoagency.it

Facundo Colidio, bomber argentino dell'Inter Primavera, è pronto al grande salto tra i big. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il talento ex Boca Juniors classe 2000 nella prossima stagione prenderà il posto di Andrea Pinamonti nella rosa nerazzurra. Si allenerà quasi sempre con mister Spalletti, quindi di volta in volta verrà deciso a chi aggregarlo fra prima squadra e Primavera.