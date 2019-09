Inter con il doppio vantaggio al 45', Samp non giudicabile

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter apre e raddoppia nel giro di pochi secondi, a metà primo tempo, per lo 0-2 (al 45') contro la Sampdoria. Nerazzurri padroni del campo sin dal principio, con il primo tentativo di Bastoni, che di testa manda a lato di poco. Poi Chabot scivola e regala il pallone a Sanchez: cross per Lautaro che, invece di cercare la porta, pecca di altruismo.

Ma è un primo tempo mai iniziato, perché la Samp si rintana, il comando ce l'ha l'Inter, Lautaro riesce a recuperare un pallone sui venti metri, Sensi scarica verso la porta e Sanchez la devia di schiena. Audero non può fare altro che vedere la palla baciare il palo: è gol di Sensi e non del cileno, per la deviazione involontaria. La certezza della rete per il sudamericano arriva poco dopo, quando Sensi mastica una conclusione che arriva tra i piedi del Nino Maravilla, per il più facile dei gol da due passi. Al minuto ventidue è già 0-2, con il Var che vidima il raddoppio.

Il resto è solo accademia, con la tecnologia che annulla il tris a Candreva, poi Lautaro - su bella giocata di Bastoni - stringe troppo la diagonale. Ma la partita sembra già bell'e indirizzata. L'unico sussulto arriva con un tiro di Linetty - al termine di un flipper in area - che finisce alto.