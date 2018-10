Inter, conferme su Biraghi ma la Fiorentina vuole blindarlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le notizie uscite in giornata circa l'interessamento dell'Inter nei confronti di Cristiano Biraghi, il portale FcInterNews.it ha appurato che il calciatore è stato un pensiero che ha accompagnato il club nerazzurro durante il mercato estivo per motivi di lista. Sessione nella quale il giocatore è stato proposto anche al Milan, che ha poi preferito continuare a puntare su Ricardo Rodriguez. Ad oggi, però, la vera trattativa che riguarda il laterale viola è in corso proprio con la Fiorentina: il ds gigliato Pantaleo Corvino vuole blindarlo con un rinnovo contrattuale e porre la scadenza del nuovo accordo nel 2023. Nelle intenzioni del club il prolungamento dovrebbe arrivare entro Natale. Non sembrano dunque esserci margini di manovra per intavolare altri tipi di operazioni diversi dalla permanenza a Firenze per il giocatore cresciuto alla Pinetina.