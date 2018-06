Inter, contatti con il Saint-Etienne per Jonathan Bamba

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter accelera per l'esterno francese Jonathan Bamba: si tratta di classe '96 con il contratto in scadenza con il Saint-Etienne, un'operazione che ricorda molto quanto fatto l'anno scorso con Karamoh. Entrambi i giocatori interessano da tempo all'Inter ed ora il club ha intrapreso nuovi contatti per arrivare al giocatore, stando a quanto riferisce Sky.