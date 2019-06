Inter, Conte ad Appiano: via ai colloqui con i giocatori

© foto di Federico De Luca

Prima le plusvalenze entro giugno, poi il vero mercato per accorciare in fretta il margine con la Juve. Ma prima ancora, in casa Inter, partiranno i colloqui. Conte sta per insediarsi ad Appiano Gentile e, una volta messo piede nel centro sportivo nerazzurro, pretenderà un faccia a faccia con tutti i giocatori in rosa. Sicuramente con chi non è prossimo a lasciare Milano causa fine prestito (Cedric e Keita, oltre ovviamente a Vrsaljko). Miranda, Dalbert, Borja Valero e Joao Mario, a meno di clamorose sorprese, saluteranno. Lo stesso con buone probabilità farà Perisic, specie se lo United dovesse decidersi a prenderlo - oltre a un cospicuo cash - in cambio di quel Lukaku che l’ex ct chiede da tempo. Poi c’è Icardi, vera chiave della sessione estiva di mercato interista. A proposito di scambi, Maurito verrebbe spedito volentieri in quel di Torino per arrivare a Dybala. Rafforzare il reparto offensivo bianconero con uno dei nove più forti d’Europa non è proprio azione che Marotta e Ausilio compierebbero col sorriso sulle labbra ma, per contro, c’è anche la consapevolezza del fatto che l’argentino attualmente non vuole lasciare l’Italia. La Juventus, se proprio il vis-à-vis con Conte non dovesse produrre i risultati auspicati, sarebbe unica destinazione gradita. Di certo c’è che questa sarà una settimana molto importante per il neo allenatore dell’Inter. Molte cose, dopo la presentazione ufficiale alla stampa, saranno certamente più chiare.