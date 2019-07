Inter, Conte cerca un centrocampista "alla Nainggolan". Vidal il sogno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante gli acquisti di Sensi e Barella, il centrocampo di Antonio Conte necessita di un ulteriore rinforzo, considerando la posizione di Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani del tecnico e le chances di dargli cambiare idea sono praticamente nulle. Serve pertanto un giocatore dalle caratteristiche simili: muscolare, in grado di saper fare le due fasi. Il profilo ideale, riporta La Gazzetta dello Sport, è Arturo Vidal, già esaltato dal tecnico durante la sua gestione alla Juventus. L'assenza di offerte per Nainggolan, però, complica le cose.