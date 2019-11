© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, presente ieri in Arabia Saudita al Leadership Development Institute (LDI) dove è salito in cattedra per dare lezioni di calcio agli allenatori locali, ha parlato del momento dei nerazzurri: "Cerco sempre di dare il buon esempio ai miei calciatori, affinché questi diano poi il 110% sul campo. Comportamenti che possano portare i giocatori ad alzare costantemente l'asticella. È fondamentale se si vuole scrivere la storia. Chi vince scrive la storia dei club nei quali gioca o allena. Mi rendo conto che io ai calciatori chiedo tanto, spesso fanno fatica. Non tutti sono abituati al ritmo che cerco e così si rischia di perderne qualcuno per strada, ma se l'ambizione è quella di vincere e fare qualcosa di importante, di scrivere ancora una volta la storia, spingere al massimo non può che diventare inevitabile. Questo è il pensiero di chi va a caccia dell’eccellenza. E non è detto che alla fine si vinca, l'importante è che al termine della stagione tutti avranno dato il massimo".