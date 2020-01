Inter, Conte fa miracoli. Ora tocca alla società sul mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha ragione Antonio Conte a sottolineare l’emergenza nella quale s’è trovata l’Inter praticamente dall’inizio del torneo. Non sia mai passi in secondo piano. Quando si vince potrebbe anche accadere, ma di fronte a un’avversaria come l’Atalanta (al completo), succede che certe assenze fanno rumore eccome. Stucchevole ricordare come ai nerazzurri, al di là delle defezioni costanti, manchino almeno un paio di elementi che in estate non sono riusciti a raggiungere. Per difficoltà a trattarli e/o per tempi corti nel finale di mercato. Ecco perché, dopo i miracoli del tecnico sul campo, attaccato alla super Juve a soli due punti (chissenefrega del titolo d’inverno), tocca adesso alla società chiudere il grande lavoro iniziato scorsa estate. E qui Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, non stanno certo a guardare. I nomi sul taccuino degli uomini mercato dell’Inter sono parecchio pesanti. Ashley Young, Arturo Vidal, Christian Eriksen e Olivier Giroud. Detto che la questione legata al cileno potrebbe sensibilmente mutare con il nuovo possibile cambio della guida tecnica del Barca, il centrocampista danese del Tottenham (che peraltro sta per prendere Gedson Fernandes dal Benfica) è ora quello più vicino allo sbarco a Milano. Si lavora per gennaio e, in questo senso, nelle prossime ore il suo entourage (che ha già un accordo con il club di Suning) incontrerà gli Spurs per portare l’offerta formulata da Viale della Liberazione. La settimana che inizia può essere poi quella decisiva per la definitiva convergenza con il Manchester United sul cartellino di Young (circa 1 milione di euro), il quale ha già pronte le valigie per la sua nuova avventura in Serie A. Quasi sulla stessa strada anche Giroud: il Chelsea ha aperto alla cessione e Lampard - che lo ha messo fuori squadra già da fine novembre - ha sposato la linea dei Blues. L’intesa totale con l’Inter per un contratto di 18 mesi va completata con quella tra i due club. La trattativa è ormai più che viva, ma dipende anche dalla partenza di Matteo Politano (il Milan spinge). Conte corre e aspetta i rinforzi, la società lavora ogni istante ed è pienamente al suo fianco.