Inter, Conte: "Lukaku sta facendo un'ottima stagione grazie anche alla squadra"

Dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "C'è grande soddisfazione da parte mia e da parte dei calciatori perché abbiamo fatto una buonissima partita. Siamo stati bravi a non far giocare il Bayer tranquillo. Nella fase di possesso siamo stati bravi a creare delle situazioni che avevamo studiato e provato. Bravi i ragazzi, come dico sempre potevamo stare più tranquilli e chiudere la partita. Non abbiamo sofferto chissà quali tiri ma quando hai tante occasioni saremo stati più tranquilli e più sereni. Complimenti ai ragazzi perchè hanno dato tutto dimostrando la voglia che quanto stanno facendo è importante. Ora abbiamo la possibilità di giocarci una semifinale e bisogna essere contenti ma al tempo stesso bisogna pensare da dopodomani al prossimo avversario. Vogliamo provare a fare il massimo senza avere recriminazioni".

Ti aspettavi questo tipo di impatto di Lukaku?

"Diventa difficile parlare dei singoli quando hai una prestazione di squadra così da parte di tutti. Romelu sta facendo una bellissima stagione supportato dalla squadra. Se la squadra c'è emergono anche le individualità. Avere degli attaccanti con determinate caratteristiche come Lukaku, Martinez e Sanchez è importante. Romelu deve ringraziare la squadra perchè lo mette in condizioni di esprimersi al massimo, forse come non si è mai espresso".

Handanovic, in fase di costruzione, è nettamente sopra la media di tutti i portieri.

"I ragazzi lo sanno che noi lavoriamo molto da questo punto di vista. Ci sono due tipi di situazioni. Se trovi una squadra che ti pressa alto, devi sapere che ci sono delle situazioni di gioco e di posizione che aiutano il calciatore. Non solo devi avere calciatori con abilità tecniche ma al tempo stesso devi dare la possibilità al giocatore di eludere questa pressione offensiva verticalizzando. Quando si parte da dietro, sento dire che è un'azione di contropiede da parte dell'Inter. Non è contropiede, parto dal basso per guadagnare campo per attaccare lo spazio lasciato dall'avversario. Anche il Bayer partiva da dietro ma noi siamo stati bravi a fare un ottimo pressing e dargli sempre grandi problematiche a giocare la palla. Al tempo stesso siamo stati bravi a trovare la situazione giusta. Handanovic è bravo a vedere il giocatore".

Quando riguarderà la partita, si soffermerà di più sul grande lavoro difensivo o sarà più arrabbiato della mancata concretizzazione?

"Arrabbiato è un termine molto eccessivo perchè a questi ragazzi posso solo fare i complimenti per quello che hanno fatto in campionato e per quanto stanno facendo in Europa League. Faremo vedere le situazioni, sia quelle positive che quelle in cui possiamo migliorare. Le analisi video vengono fatte non per dire chi ha sbagliato ma per cercare di migliorare la prossima volta".