Inter-Conte pista seria. Il tecnico chiede 11,6 milioni di euro a stagione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Florentino Perez lo avrebbe voluto per sostituire Julen Lopetegui, e l'offerta era di quelle allettanti. Eppure Antonio Conte disse no a 12 milioni l'anno e disse no al Real Madrid. Motivo? Mancava l'accordo sul progetto tecnico. Per questo motivo, la Gazzetta dello Sport oggi spiega che l'ex manager del Chelsea è in attesa dell'occasione giusta, senza ansie. Le richieste economiche restano altissime (oltre 11,6 milioni di euro l'anno), ma l'aspetto preminente rimane il progetto. Conte intende sposare un club che gli garantisca di poter lavorare per vincere, ma a modo suo. Pur restando molto prudenti nel dare per spacciato Luciano Spalletti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in Italia il nome di Conte è spesso accostato all’Inter. E in effetti trattasi di pista seria, a maggior ragione con l’ingresso in nerazzurro di Beppe Marotta. Zhang Jindong e il figlio Steven apprezzano Conte già da prima dell’ingaggio di Spalletti, e Antonio non ha mai negato la sua teorica disponibilità a prendere in mano un progetto che sulla carta, con l’ammorbidirsi dei paletti imposti dal fair play finanziario, si annuncia ancora più serio e solido.