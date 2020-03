Inter, Conte: "Pubblico importante quando si gioca. Andiamo avanti nella difficoltà"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato al canale ufficiale del club nerazzurro affrontando anche l'argomento relativo all'emergenza Coronavirus: "Sicuramente andiamo avanti nonostante le difficoltà. Cambiare i programmi e non giocare partite non è stato semplice ma dobbiamo essere brevi ad adeguarci in maniere veloce. Ho detto questo ai ragazzi. Dobbiamo cercare di fare sempre del nostro meglio. Come sarà a porte chiuse? Difficile immaginarlo, il pubblico è importante quando si gioca a calcio. In partite così belle soprattutto. Il momento però è delicato e la salute viene prima di tutto. Dobbiamo essere bravi ad adeguarci e restare più al sicuro possibile".

