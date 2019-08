Inter, Conte stregato da Esposito: può restare come quarto attaccante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sebastiano Esposito non sarà uno "Zaniolo 2.0". Come riporta FcInterNews.it, in questi giorni l'Inter ha infatti immediatamente rispedito al mittente le avance di Roma e Lazio per il suo talentoso attaccante classe 2002. I nerazzurri non hanno la minima intenzione di cederlo, anche perché Esposito piace molto a mister Conte e potrebbe diventare quindi il quarto centravanti della rosa (dopo i tre tenori Lukaku, Lautaro Martinez e, potenzialmente, Dzeko) nella prossima stagione.