Inter, Conte: "Vedo delusione e questo va bene. De Vrij? Nulla di grave"

vedi letture

Raggiunto da Inter TV dopo lo 0-0 contro la Fiorentina, Antonio Conte analizza così la partita: "Dobbiamo essere bravi a fare un'analisi e per me la partita di stasera è totalmente positiva. Ho visto una squadra senza paura, con una buona manovra, creando tante occasioni. Poi per la smania di vincere abbiamo rischiato qualcosa. Mi dispiace solamente per i ragazzi che erano delusi. E questo è positivo, perché vuol dire che inizia ad avere qualcosa dentro che ti avvicina a un discorso di mentalità vincente".

De Vrij out per infortunio.

"Parlando con il medico, mi diceva che non dovrebbe essere nulla di particolare. Lui si è spaventato ed è voluto uscire. Ma non dimentichiamo quello che ha fatto Ranocchia, complimenti a lui: il lavoro sta pagando".

Quanto sono importanti partite così per costruire la mentalità vincente?

"Inevitabile ci sia delusione, ogni partite deve essere giocata per vincerla. Possibilmente dobbiamo vincere con il gioco, l'intensità e cose buone da fare in campo. C'è voglia di arrivare più in alto possibile, ma ribadisco: a me interessa chi vince, chi arriva primo. Per noi oggi è importante parlare di Champions League, che è un traguardo importante. Ma io non ricordo squadre terze o seconde nei libri del calcio".