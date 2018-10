Inter, contenzioso Racing-Liniers per Lautaro Martinez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piccola noia per Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter arrivato in estate per circa 22 milioni di euro. Il Liniers, società che ha lanciato il giocatore, ha denunciato, nei giorni scorsi, il mancato versamento da parte del Racing di Avellaneda di un milione di euro. Questo perché il club di Bahia Blanca si era accordato per il 20% su una futura rivendita del Toro che, però, è stato ceduto con una formula ulteriore: il 10% del prossimo trasferimento di Martinez andrà nelle casse dei biancazzurri. Un'opzione che, al Liniers, è sembrato un modo di evitare di versare tutto il dovuto.

RISCHIO DI ANDARE PER LEGALI - Il presidente Carlos Pablo, nei giorni scorsi, ha fatto capire che se le cose non andranno per il verso giusto il Liniers si riserverà di contattare i propri avvocati per dirimere la questione. Il padre di Martinez, Mario, ha già bollato la situazione come "fastidiosa", ma spiegando come non possa fare nulla in questo momento e che le istituzioni dovranno trovare un accordo. E l'Inter? In tutto questo è solamente parte coinvolta, sfiorata da una vicenda in cui c'entra davvero poco. Così come il calciatore, del resto.