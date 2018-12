Fonte: fcinternews.it

Danilo D'Ambrosio è intervenuto ai microfoni di InterTV a margine del pari amaro di Verona. "Siamo amareggiati, volevamo i tre punti a tutti i costi. Ma lo sappiamo: se non chiudi le partite, poi il gol lo prendi. Nel secondo tempo è mancata la cattiveria per chiuderla. Abbiamo avuto diverse occasioni, anche senza giocare bene, e non le abbiamo sfruttate. Anche contro l'Udinese eravamo amareggiati per la Champions, ma abbiamo comunque vinto. Ripeto: un gol può sempre arrivare, le partite vanno chiuse. Il mio spostamento a sinistra? Fa piacere aver giocato bene, ma io penso a vincere le partite".